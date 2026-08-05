Çaycuma Belediyesi’nde düzenlenen buluşmada “Ev Genci Pilot Projesi”ni anlatan Beyaz Nokta Gelişim Vakfı (BNGV) Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Tınaz Titiz, günümüzde diploma üzerinden iş arama döneminin sona erdiğini belirterek, istihdamda mikro-yetkinliklerin daha belirleyici hale geldiğini söyledi. Titiz, geliştirdikleri proje ile iş arayan gençlerle eleman arayan işletmelerin yapay zekâ destekli, veri temelli bir sistemle eşleştirileceğini ifade etti.

Önceki dönem Devlet ve Kültür ve Turizm Bakanlarından, BNGV Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Tınaz Titiz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın konuğu olarak geldiği Çaycuma’da belediye daire amirleriyle bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Titiz, kurucusu olduğu Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından geliştirilen “Ev Genci Pilot Projesi” hakkında bilgi verdi.

Buluşmaya Çanakcılar Yapı Malzemeleri A.Ş. Doxa Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Akkar Ercan ve Öğretim Görevlisi Dr. Burak Özdöver de katıldı. İş dünyasının ve akademinin gençlerle ilgili deneyimlerinin paylaşıldığı toplantı, katılımcıların görüşleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısına dönüştü.

“Toplumun sorun çözme kapasitesi güçlendirilmeli”

Konuşmasına Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın çalışmaları hakkında bilgi vererek başlayan Titiz, vakfın 1994 yılında toplumun sorun çözme yeteneğini geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme kabiliyetini bağışıklık sistemine benzeten Titiz, güçlü bir toplum yapısı için bireylerin ve kurumların sorunları öngörme, analiz etme ve kalıcı çözümler geliştirme becerisinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ezberci eğitim anlayışının toplumun sorun çözme kapasitesini olumsuz etkilediğini belirten Titiz, sorgulama kültürünün önemine dikkat çekti. Titiz, bilgilerin yalnızca kabul edilmesi yerine “Neden böyle?” sorusunun sorulması gerektiğini ifade etti.

“Sorumlu siyaset anlayışı güçlenmeli”

Siyaset kurumunun da toplumun sorun çözme kapasitesi üzerinde etkili olduğunu dile getiren Titiz, siyasetin yalnızca vaat üretmek yerine sorun çözme kapasitesini artırmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Titiz, yerine getirilemeyen vaatlerin toplumsal güven duygusunu zedelediğini belirterek “sorumlu siyaset” anlayışının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Diplomalar artık tek başına yeterli görülmüyor”

“Ev Genci Pilot Projesi”nin temel amacının eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerle işletmeler arasında daha sağlıklı bir bağ kurmak olduğunu anlatan Titiz, Türkiye’de milyonlarca gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını söyledi.

Gençlerin çoğunlukla diploma üzerinden iş aradığını belirten Titiz, iş dünyasının ise artık farklı beceriler aradığını ifade etti.

Titiz, “Diplomalar artık tek başına belirleyici olmaktan çıktı. İş dünyası mikro-yetkinliklere bakıyor. Ancak özellikle KOBİ’ler ihtiyaç duydukları nitelikleri tam olarak tanımlamakta zorlanıyor. Bu da iş arayan gençlerle işverenlerin sağlıklı şekilde buluşmasının önünde engel oluşturuyor.” dedi.

Yapay zekâ ile yetkinlik profili çıkarılacak

Proje kapsamında gençlerin ve işletmelerin ihtiyaçlarının yapay zekâ destekli bir sistemle analiz edileceğini belirten Titiz, gençlerin önce kendi değerlendirmelerini yapacağını, ardından yakın çevresinin görüşleriyle çok yönlü bir yetkinlik profili oluşturulacağını söyledi.

Titiz, “Yapay zekâ destekli sistem, gencin 30 temel yetkinlik üzerinden mikro-yetkinlik, öğrenme ve zaman duyarlılığı profilini çıkaracak. KOBİ’ler de ihtiyaç duydukları yetkinlikleri belirleyecek. Bu iki veri arka planda eşleştirilerek iş arama ve eleman seçimi daha sağlıklı, veri temelli bir sürece dönüşecek.” diye konuştu.

Toplantının sonunda soru-cevap bölümüne geçilirken, katılımcıların görüş ve önerileriyle proje üzerine değerlendirmeler yapıldı.