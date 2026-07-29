Çaycuma Belediyesi’nin şirketi ÇAYBEL, ilçenin tarımsal üretim kapasitesini artıracak önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin 100 metrekarelik alana sahip olan ÇAYBEL, toplam 14 bin 94 metrekarelik teknolojik sera kuracak.

Projenin ilk etabı olan 5 bin 184 metrekarelik seranın kurulumuna başlanırken, ekipler çelik konstrüksiyon imalatı kapsamında taşıyıcı metal direklerin montajını gerçekleştiriyor. Bir sonraki aşamada çatıyı taşıyacak makasların yerleştirilmesi planlanıyor.

ISITMA DOĞAL GAZLA SAĞLANACAK

Teknolojik seranın ısıtma sistemi doğal gazla çalışacak. Seranın çevresi ise polikarbon levhalarla kaplanarak üretim için uygun koşullar oluşturulacak.

ÜRETİM DİJİTAL TEKNOLOJİYLE KONTROL EDİLECEK

Projede modern tarım teknolojilerinden de geniş ölçüde yararlanılacak. Bitki yetiştirme süreçleri sensörler, otomasyon sistemleri ve dijital teknolojiler aracılığıyla kontrol altında tutulacak.

Serada sıcaklık, havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri dış hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlanacak. Akıllı sulama ve gübreleme altyapısı sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu miktarda su ve gübre kullanılması sağlanacak.

SERA UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLECEK

Sera içerisinde bulunan sensörlerle toprak ve ortamın nem, sıcaklık, ışık ve karbondioksit seviyeleri anlık olarak takip edilecek. Sistemin tamamı internet ve mobil uygulamalar üzerinden uzaktan kontrol edilebilecek.

Bu teknoloji sayesinde bitkiler için en uygun büyüme koşulları oluşturularak ürün kalitesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Otomasyon sistemleriyle su, gübre ve enerji kullanımında tasarruf sağlanırken, iş gücü ihtiyacının ve insan kaynaklı hataların da azaltılması amaçlanıyor.

PROJEDE TOHUM BANKASI DA YER ALACAK

Yatırım kapsamında 150 metrekarelik idari bina da inşa edilecek. Binada personel için soyunma-giyinme odaları, yemekhane ve idari birimlerin yanı sıra satış ofisi bulunacak.

Ayrıca proje kapsamında bir tohum bankası da kurulacak.

ÜRETİM FAZLASI SATILACAK

Toplam proje alanının 7 bin 34 metrekarelik bölümü açık alan olarak kullanılacak. Serada Çaycuma Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu süs bitkilerinin yanı sıra kesme çiçek, tıbbi ve aromatik bitkiler, tropikal bitkiler ile peyzaj çalışmalarında kullanılan fidanların yetiştirilmesi planlanıyor.

Yüksek kapasitede gerçekleştirilecek üretimden elde edilen ihtiyaç fazlası ürünlerin ise piyasaya sunularak belediyeye gelir sağlanması hedefleniyor.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yatırımın yıl sonuna kadar tamamlanarak üretime başlaması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Çaycuma Belediyesi’nin peyzaj düzenlemelerinde kendi üretim kapasitesini artırması ve maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Bölgenin kendi kendine yetebilmesi açısından stratejik önem taşıyan yatırımın, süs bitkileri ve peyzaj ürünlerinde Çaycuma Belediyesi ile çevre il ve ilçelerin dışa bağımlılığını azaltması hedefleniyor.