Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun sürdürülebilir, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” verilmesine karar verdi.

Vakfın aldığı karar doğrultusunda ödül, İsmet İnönü’nün barış anlayışına ithaf edildi. İnönü’nün, “Biz beynelmilel sulh için kendi muhitimiz ve kendi vaziyetimiz dahilinde uzun senelerden beri rasgeldiğimiz bütün müşkülü iktiham ederek çalıştık. Ve muvaffak olduk.” sözleri, ödülün ithaf gerekçesinde öne çıkarıldı.

Sağlıklı ve barış içinde yaşam hedefleniyor

Sürdürülebilir sağlıklı yaşam anlayışını toplumun geniş kesimlerine kazandırmayı amaçlayan Sağlıklı Yaşam Vakfı; daha sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir yaşamın desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Vakfın faaliyetleri arasında başta kadınlar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam sunulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, araştırmalar yapmak, köy projeleri geliştirmek ve uygulamak, sağlıklı yaşam ve spor programları oluşturmak bulunuyor.

Vakfın hedefleri arasında ayrıca sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve toplumda çevre bilincini artırmak da yer alıyor.

“Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi

Sağlıklı Yaşam Vakfı’nın öne çıkan projeleri arasında “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri de bulunuyor. Her insanın sağlıklı bir yaşamı hak ettiği anlayışıyla geliştirilen projelerle, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefleniyor.

Ödüller verilmeye devam edecek

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri”nin sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde de sağlık ve barış alanlarında topluma değer katan kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirilerek desteklenmesi bekleniyor.