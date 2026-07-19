Çankaya Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı Sound of Europe Festivali, bu yıl beşinci kez Ankara'da müzikseverlerle buluştu. Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında desteklenen festival, EUNIC'in (Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimiyle; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin iş birliğinde hayata geçirildi.

18-19 Temmuz tarihlerinde Kuğulupark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Avrupa'nın yeni ve başarılı müzisyenleri ile Türkiye'den sanatçılar aynı sahneyi paylaşarak kültürler arası müzik köprüsü kurdu.

İlk gün sahne genç müzisyenlerin oldu

Festivalin ilk gününde BRLN, Stefan Galea, Witch 'N' Monk, Mosaïc "Unfolding Tiles", Future Husband ve Sarria performanslarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü. Farklı müzik türlerini bir araya getiren konserler, Kuğulupark'ta renkli görüntüler oluşturdu.

Festival ikinci gün de devam ediyor

Festivalin ikinci gününde ise Kupa Kızı, Amar Corda Duo, Krick, Shama ve Aze sahne alarak müzikseverlerle buluşacak. Saat 16.00'da başlayacak konserlerde, katılımcılar gün boyunca farklı müzik tarzlarından örnekleri ücretsiz olarak dinleme fırsatı bulacak.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, Avrupa ile Türkiye arasında sanatsal ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedeflerken, başkentte açık havada müzik dolu bir hafta sonu yaşatıyor.