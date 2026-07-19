Terörle mücadelede yaralanarak gazi olan erler ile er şehit aileleri, emsal özlük haklarının verilmesi talebiyle Ankara Güvenpark'ta başlattıkları hak arayışını sürdürüyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 13 Temmuz'da başlayan eylem kapsamında gece gündüz Güven Park'ta nöbet tutan gaziler, taleplerinin karşılanıncaya kadar alandan ayrılmayacaklarını ifade ediyor.

Günlerdir süren hak mücadelesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il ve ilçe teşkilatları, çeşitli siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş da destek verdi. Platform üyeleri, yürüttükleri mücadelenin herhangi bir ayrıcalık talebi değil, adalet, eşitlik ve hakkaniyet mücadelesi olduğunun altını çiziyor.

DERVİŞOĞLU: KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güvenpark'ta er şehit aileleri ve er gazileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'na talimat verdiğini açıklayan Dervişoğlu, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlanacağını belirtti. Sorunun takipçisi olacaklarını ifade eden Dervişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamento grubuna talimat verdim. Konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Ankara milletvekillerimiz ve diğer milletvekillerimiz bu sorunun peşinde olacak" dedi.

"GAZİLİK DE ŞEHİTLİK DE RÜTBEYE GÖRE AYRILAMAZ"

Konuşmasında gazilik ve şehitliğin rütbeye göre ayrıştırılmasına tepki gösteren Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazilik kalıcı bir rütbedir. Şehitlik en yüce mertebedir. Ere göre ayrı şehitlik, subaya göre ayrı şehitlik olmaz. Kurşun nasıl adres olmuyorsa gazilik de şehitlik de rütbeye göre ayrılamaz." Hak arayışının haklı zeminde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, problemin çözülünceye kadar gazilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

PLATFORM: AYNI KURŞUNLA YARALANIYORUZ AMA AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİLİZ

Er Şehit ve Gaziler Platformu Sözcüsü Gazi Erdem Çerçioğlu, Gazetemiz SONSÖZ'e özel değerlendirmelerde bulundu. Çerçioğlu, rütbeli personel ile er gaziler arasında ciddi özlük hakkı farklılıkları bulunduğunu söyledi.

Aynı çatışmada aynı kurşunla yaralanan bir teğmen ile bir erin tamamen farklı haklara sahip olduğunu ifade eden Çerçioğlu, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde değerlendirilmediklerini, sağlık ve sosyal haklar konusunda önemli mağduriyetler yaşadıklarını dile getirdi. Rütbeli personelin sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabildiğini belirten Platform Sözcüsü Çerçioğlu, er gazilerin ise protez değişiminde dahi yıllarca beklemek zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal tesislerden yararlanma konusunda da ayrımcılık yaşandığını ifade eden Çerçioğlu, er şehit annelerinin bazı sosyal tesislere dahi alınmadığını belirterek bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

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