Sanal medya içerik üreticisi Şubat Beydilli, 9 Haziran'da yürüyerek Suudi Arabistan'a gitmek üzere Kocaeli'den yola çıktı. Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli'ye, Adana'ya ulaştığında bisiklet hediye edildi. Beydili, yaklaşık 5 gündür bisikletle sürdürdüğü yolculuğunda Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada mola veren Beydilli, gazetecilere yaptığı açıklamada yolculuğu süresince birçok kente gezerek yeni deneyimler elde ettiğini söyledi. Yolculuğunun Türkiye bölümünü tamamlayan Beydilli, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak, 'Suriye'de 1 ay vizemiz var, 1 ay kalırım. Halep, Hama, Humus ve Şam'ı gezerim. Ürdün'de de 1-2 ay kalırım diye düşünüyorum, orada arkadaşlarım da var. Sonra Suudi Arabistan'a geçeceğim, Mekke'de tavafımızı ve umremizi yapacağız.' dedi.

Beydilli, umre sonrası imkan olursa bazı Orta Doğu ülkelerini de gezmeyi planladığını ifade etti. Umre yolculuğunu annesinin hatırasını yaşatmak için yaptığını kaydeden Beydilli, 'Annem 1-2 sene oldu vefat edeli, umreye gitmeyi çok istiyordu ama hiç gidemedi. Hep içinde ukde kalmıştır ben de onun hatırası ve onun niyeti için yola çıktım.' diye konuştu.