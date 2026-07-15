Hatayspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktör Bekir İrtegün ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Bekir İrtegün ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre zarfında gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalarından dolayı Sayın Bekir İrtegün ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

Yeni Teknik Direktör Merak Konusu

Bekir İrtegün ile yolların ayrılmasının ardından Hatayspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı futbol kamuoyu tarafından merak edilmeye başlandı. Bordo-beyazlı yönetimin, yeni sezon planlaması kapsamında kısa süre içinde teknik direktör konusunda karar vermesi bekleniyor.

Hatayspor'un yeni teknik adamı ve transfer çalışmalarıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması öngörülüyor.