Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Van merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından işlem başlatıldı.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

Operasyon kapsamında bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazları başta olmak üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen cihazların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

MASAK: Yaklaşık 5 milyar TL'lik hesap hareketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği belirlendi.

Gözaltına alınan 159 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.