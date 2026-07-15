15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle İstanbul'da geniş çaplı trafik önlemleri alındı.
Saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile köprü bağlantı yolları polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşım durduruldu
Trafik düzenlemesi kapsamında;
- D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları,
- D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları
mevkilerinde de araç geçişine izin verilmiyor.
Metrobüs güzergâhı değişti
Etkinlik nedeniyle metrobüs seferleri geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatıldı:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
Metrobüs seferleri Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında alternatif güzergâh üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.
Beşiktaş'ta kapatılan yollar
Trafiğe kapatılan güzergâhlar arasında şunlar yer alıyor:
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprüsü katılımı
- Sait Çiftçi Varyant üstü köprü bağlantısı
- Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney katılımı
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney katılımı
- Barbaros Bulvarı'ndan D-100 Kuzey Sarıyer yönü bağlantısı
Üsküdar'da kapalı güzergâhlar
Üsküdar'da ise şu noktalar araç trafiğine kapatıldı:
- Beylerbeyi Köprü Katılımı
- Kısıklı Caddesi Köprü Katılımı
- Altunizade Kavşağı
- Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı
Yollar saat 15.00'te yeniden açılacak
Yetkililer, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu sona erdikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile etkinlik kapsamında kapatılan tüm yolların saat 15.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılacağını bildirdi. Vatandaşların bu süre boyunca alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.