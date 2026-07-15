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Yetkililer, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu sona erdikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile etkinlik kapsamında kapatılan tüm yolların saat 15.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açılacağını bildirdi. Vatandaşların bu süre boyunca alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Üsküdar'da ise şu noktalar araç trafiğine kapatıldı:

Metrobüs seferleri Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattında alternatif güzergâh üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda aşağıdaki metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatıldı:

Etkinlik nedeniyle metrobüs seferleri geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştiriliyor.

mevkilerinde de araç geçişine izin verilmiyor.

Saat 03.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile köprü bağlantı yolları polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle İstanbul'da geniş çaplı trafik önlemleri alındı.

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