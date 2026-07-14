Konya'da aile içi tartışma kanlı bitti. Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, Rahman Öztürk'ün üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'ü bıçakla öldürdüğü iddia edildi. Şüpheli olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Rahman Öztürk ile üvey annesi Dursuniye Öztürk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin, üvey annesi Dursuniye Öztürk ile kız kardeşi Esmanur Öztürk'e bıçakla saldırdığı öne sürüldü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın ardından Rahman Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yatağa Bağımlı Baba Hastaneye Kaldırıldı

Olay sırasında evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu belirtilen baba Fuat Öztürk ise tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma devam ediyor.