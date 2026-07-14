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1611 mülakat mağduru eğitimciler ve sendika üyeleri haklarını alana kadar Ankara'dan gitmeyeceklerini dile getirdi.

Muhalefet milletvekillerinden DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu eyleme katıldı.

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TBMM’de Eğitim Komisyonunun toplanmasının ardından mülakat mağduru eğitimciler ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Meclis Parkı'na komisyonu takip etmek için gideceklerdi ancak polis engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

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