TBMM’de Eğitim Komisyonunun toplanmasının ardından mülakat mağduru eğitimciler ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Meclis Parkı'na komisyonu takip etmek için gideceklerdi ancak polis engellemesiyle karşı karşıya kaldı.
Polis ekipleriye müzakere sürdükten sonra sendika önünden Madenci Anıtı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
Muhalefet milletvekillerinden DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu eyleme katıldı.
1611 mülakat mağduru eğitimciler ve sendika üyeleri haklarını alana kadar Ankara'dan gitmeyeceklerini dile getirdi.
Muhabir: HABER MERKEZİ