Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda EGO'ya bağlı otobüs, metro ve ANKARAY seferleri 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bu süre boyunca vatandaşlar, EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek.

Yetkililer, uygulamanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılımı kolaylaştırmayı amaçladığını belirterek, vatandaşlara duyuruda bulundu.