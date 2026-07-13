Yürüyüşe bizzat katılarak kitleye liderlik eden CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye binası önünde adalet vurgusu yapan çok sert açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel’den Erdoğan’a Sesleniş: "Hesabın Benimleyse Karşıma Çık!"

Belediye önünde toplanan yoğun kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak gözaltına alınan Hüseyin Can Güner’in hayat hikayesini anlattı. Güner’in yetim büyüdüğünü, hakimlik sınavında derece yapmasına rağmen mülakatlarda elendiğini hatırlatan Özel, yargı içindeki bir çetenin gizli tanıklar üzerinden operasyon kurguladığını iddia etti.

Özel, konuşmasında şu ifadelerle rest çekti:

"Çankaya Belediyesi'ne yapılan bu operasyon, uzun süredir sipariş edilen bir kötülüğün hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir. En güvendiğim isimlerden birini, evladım gibi gördüğüm Hüseyin Can Güner'i Çankaya'ya başkan yaptık. Sırf bana olan kininden, beni sandıkta yenemediğin için benim üzerimden ona saldırıyorsan, onun yerine benimle hesaplaş! Eğer bu çocukta, bu belediyede bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa Allah benim canımı alsın. Bizim ne halkımıza ne ailemize hesap veremeyecek tek bir kuruşumuz yok."

Mansur Yavaş: "MASAK Raporları Temiz, Birkaç Güne Serbest Kalacak"

Özgür Özel ile birlikte kürsüye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise hukuki sürece ve iddialara teknik verilerle yanıt verdi. İnceleme yapılan MASAK raporlarında hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadığını belirten Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in birkaç gün içinde adli makamlarca serbest bırakılacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik de benzer algı operasyonlarının yürütülmek istendiğini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Hakkımda Açılmış Bir Soruşturma Yok": Sosyal medyada ve bazı mecralarda şahsına yönelik soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"Gökçek Dönemi Yargılanmalı": Eğer Ankara'da bir yolsuzluk ve hukuksuzluk aranıyorsa, geriye dönük olarak eski başkan Melih Gökçek döneminin dosyalarının titizlikle incelenmesi ve yargılanması gerektiğini vurguladı.

"Kaçacak Yerimiz Yok": Ankara halkına şeffaf ve temiz yönetim sözü verdiklerini hatırlatan Yavaş, "Biz buradayız, kaçacak bir yerimiz yok. Verilemeyecek hesabımız da yok" dedi. EGO'nun Bir Haftalık Ulaşım Bilançosu Açıklandı! İçeriği Görüntüle