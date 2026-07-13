Kısa adı DOA olan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde uygulanmaya başladı.

DOA İADE MAKİNELERİNİN SAYISI YETERSİZ

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; vatandaşlar biriktirdikleri pet, cam ve alüminyum şişe veya kutu ambalajlı ürünleri; cep telefonlarına indirdikleri DOA uygulaması üzerinde kendilerine en yakın DOA İade Makineleri veya DOA İade Merkezi bulunan noktaları tespit ederek iade edilebiliyor.

Ancak başta Başkent Ankara olmak üzere birçok il ve ilçede sistem tam anlamıyla faaliyete geçmedi. Sistemdeki en önemli sıkıntı, DOA İade Makinelerinin çok az sayıda ve belli yerlerde olması.

Ankara’da da sınırlı sayıda DOA İade Makinesinin olması vatandaşları zor anlar yaşatıyor. Gazetemiz SONSÖZ’e konuşan Dikmen’de yaşayan (Z.S.K.) bir vatandaş, evinde birçok pet ve cam şişeyi biriktirdiğini ancak evine en yakın DOA İade Makinesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu fakat bir vatandaş olarak sırf bu iade işlemi için de Meclis’e alınmadığı ifade etti.

“AKTİF OLMAYAN MAKİNEYİ MAĞAZAYA KOYMUŞLAR”

Daha sonra yine uygulamadan kendisine en yakın DOA İade Makinesi aradığını belirten Z.S.K. bu kez de Çiğdem Mahallesi ve İşçi Blokları’nda bulduğunu bildirdi. Buraların da kendisine uzak olduğunu dile getiren Z.S.K. “Çayyolu’ndaki Gordion AVM’de işim vardı. Gordion AVM’nin içindeki CarrefourSA Çayyolu Gurme Mağazasının önüne DOA İade Makinesi yerleştirildiğini öğrendim. Aracıma pet şişeleri alarak elimde poşetlerle AVM’ye gittim. Ancak bu kez de cihazın önüne geldiğimde “Değerli müşterimiz, Depozito Makinesi henüz aktif değildir. Geri dönüşüm malzemesi atılmamasını rica ederiz. Bilgilerinize sunarız.” şeklinde uyarı yazısını görünce şok oldum. 20 kilometre yol yaptım ama yine şişeler elimde kaldı. Koskoca Bakanlık bu cihazları aktif edip niye şehrin her yerine dağıtmadı? Bakanlığın DOA İade Makinesini aktif hale getirerek birçok mağazaya yerleştirip bizi bu şekilde mağdur etmemeleri gerekirdi.” diye konuştu.

“GÜNLÜK LİMİT SAYISI ARTTIRILSIN”

Vatandaşlar en çok DOA İade Makinelerinin sayısının azlığından şikayet ederken ikinci sıradaki sorun ise günlük en fazla 200 adet depozitolu ambalajın iade edilmesi olduğunu belirterek günlük limit sayısının arttırılmasını talep ettiklerini söylediler.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.