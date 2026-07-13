Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı mayıs ayına ilişkin cari işlemler hesabı verilerini değerlendirdi. Bolat, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye'nin cari işlemler açığının tarihi ortalamaların altında seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Yazılı açıklamasında, 2025 yılı mayıs ayında 1,1 milyar dolar olan cari işlemler açığının, 2026 yılı mayıs ayında 1,5 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Bolat, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 37,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Altın ve enerji hariç cari fazla 29,5 milyar dolar

Bolat, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında yıllıklandırılmış bazda 29,5 milyar dolar fazla verildiğini belirterek, hizmet ihracatındaki güçlü performansın sürdüğünü kaydetti.

Buna göre, yıllıklandırılmış hizmet ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 122,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde seyahat gelirleri 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirleri ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ihracatı toplamının da yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 395,7 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, ihracattaki güçlü görünümün cari dengeye olumlu katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

"Jeopolitik gerilimler risk oluşturuyor"

Haziran ayında enerji ve emtia fiyatlarında gerileme yaşandığını belirten Bolat, son dönemde yeniden yükselen jeopolitik gerilimlerin fiyat oynaklığına ve cari işlemler açığı üzerinde yukarı yönlü risklere işaret ettiğini ifade etti.

Bolat, "Bununla birlikte, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta destek ve pazar çeşitlendirme sürecek

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Bolat, ihracat destekleri, ticaret diplomasisi ile pazar ve ürün çeşitlendirmesi çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Bolat, mal ve hizmet ihracatında elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesinin ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlamasının temel öncelikleri olmaya devam edeceğini ifade etti.