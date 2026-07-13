CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek vermek amacıyla düzenlenecek yürüyüşe ilişkin çağrıda bulundu.

Emir, paylaşımında, hukuksuzluğa karşı birlikte durmanın önemine vurgu yaparak, Başkan Hüseyin Can Güner'in yanında olduklarını göstermek için vatandaşları Kuğulu Park'ta bir araya gelmeye davet etti.

"Tüm Halkımızı Bekliyoruz"

Murat Emir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuksuzluğa karşı omuz omuza durmak ve Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'in yanında olduğumuzu göstermek için yarın Kuğulu Park'ta buluşuyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz."

Yürüyüşün Programı Açıklandı

Paylaşıma göre destek yürüyüşü, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Kuğulu Park'ta başlayacak. Yürüyüşün, Çankaya Belediyesi önünde sona ermesi planlanıyor.