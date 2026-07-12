Keçiören Belediyespor, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 7 madalya kazandı. Özel sporcuların mücadele ettiği 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Ankara temsilcisi, elde ettiği derecelerle Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Para atletizm branşında yarışan Elif Bayar, 400 metre yarışında altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu ve organizasyonda Türkiye'nin en önemli başarılarından birine imza attı.

Para yüzmede mücadele eden Seçil Açıkgöz ise 50 metre sırtüstü ve 100 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanırken, 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu şampiyonayı toplam 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

Toplamda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Keçiören Belediyespor, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda dikkat çeken kulüpler arasında yer aldı.

Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Yasin Altun, paralimpik sporcuların elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını belirterek, kulübün hedeflerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Altun, "Çok yeni ve genç bir kulübüz. Buna karşın hedeflerimiz çok büyük. Hedefimiz, sadece başkentimizin değil Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Keçiören'i sporun beşiği haline getirmek. Özellikle paralimpik sporcularımıza büyük destek veriyoruz. Bunun meyvelerini de VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla aldık. Bize her zaman destek veren Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyor, sporcularımızı gönülden kutluyorum" dedi.