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Açıklamada ayrıca, geçiş izni başvurularının yalnızca Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, başvuru sahiplerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden işlem yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

İdare, bölgede huzur ve istikrarın yeniden sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçiş taleplerinin başvuru sırasına göre değerlendirileceğini ve gerekli izinlerin verileceğini duyurdu.

Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son günlerde ABD ordusunun bölgedeki "yasa dışı" girişimleri nedeniyle boğazdan geçişlerin mümkün olmadığı belirtildi.

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