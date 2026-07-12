Yangın, öğle saatlerinde Silivri'nin Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki hobi bahçelerine sıçradı.

Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı

Yangını fark eden çevre sakinleri, alevleri söndürmek için kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer alanlara yayılmasını önledi.

İki hobi bahçesi zarar gördü

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 hobi bahçesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.