Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü Uğur Akyar ile Demet Akyar (24) ve Taha Akyar (16) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Derya Kaya Akyar'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Akyar'ın (46) kullandığı 06 BIM 439 plakalı otomobil , sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.