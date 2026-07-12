Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Akyar'ın (46) kullandığı 06 BIM 439 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Derya Kaya Akyar'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada sürücü Uğur Akyar ile Demet Akyar (24) ve Taha Akyar (16) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.