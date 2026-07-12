Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde motokurye olarak çalışan 23 yaşındaki Yusuf Dinar, yol ortasında çırpınan bir serçeyi kurtararak örnek bir davranış sergiledi. Serçenin ağzına sıkışan buğday tanesini çıkaran Dinar'ın müdahalesinin ardından kuş yeniden uçarak gözden kayboldu.

Olay, Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeyken yerde çırpınan bir cisim fark eden Yusuf Dinar, ilk başta gördüğünü çöp ya da peçete sandığını, yaklaştığında ise bunun bir serçe olduğunu anlayarak motosikletini durdurdu.

Ağzındaki buğday tanesini çıkardı

Serçeyi güvenli bir noktaya taşıyan Dinar, kuşun ağzına büyük bir buğday tanesinin sıkıştığını fark etti. Taneyi dikkatlice çıkaran genç motokurye, bir süre elinde tuttuğu serçenin kendine gelmesini bekledi. Kısa süre sonra toparlanan serçe yeniden kanatlanarak uçtu. Yaşanan anlar ise Dinar'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Vicdanım el vermedi"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Dinar, yaklaşık 70 kilometre hızla ilerlerken yerde çırpınan bir şey gördüğünü belirterek, ilk anda bunun çöp ya da peçete olduğunu düşündüğünü söyledi.

Serçenin yaralı olabileceğini düşündüğünü ifade eden Dinar, "Keşke yakında bir bakkal olsaydı da su alabilseydim. Yanımda buz vardı ama boğulma riski olabileceği için vermedim. Daha sonra ağzında büyük bir buğday tanesi olduğunu fark ettim. Taneyi çıkardıktan sonra biraz kendine gelmesi için elimde tuttum. Çırpınmaya başladı ve ardından uçup gitti. Bu olayı görmezden de gelebilirdim ama vicdanım el vermedi. Elimden geldiğince insanlık görevimi yerine getirdim." dedi.