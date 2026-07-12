Adana'nın Feke ilçesinde köylülerin 10 yıl önce hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı lavantalar, zaman içinde bölgenin en dikkat çeken turizm duraklarından biri haline geldi. Bugün 200 dönümü aşan lavanta bahçeleri, özellikle yaz aylarında fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

Orta Toroslar'ın eteklerinde, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan Tapan bölgesindeki mor lavanta tarlaları, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzellikleri, trekking rotaları ve tarihi yapılarıyla bilinen Feke'de çekilen lavanta fotoğraflarının sosyal medyada yaygınlaşmasıyla bölge, adeta açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Turizme ve yerel ekonomiye katkı

12'nci yüzyıldan kalma Feke Kalesi ile Cam Teras'ı ziyaret eden turistler, lavanta bahçelerinde de vakit geçirerek bol bol fotoğraf çekiyor. Artan ziyaretçi sayısıyla birlikte bölgede açılan kafe ve hediyelik eşya stantları da ilçe halkına ek gelir sağlıyor. Misafirler, lavanta tarlalarının eşsiz atmosferinin yanı sıra taş fırında hazırlanan börekler ile sıcak ve soğuk içeceklerin de tadını çıkarıyor.

Ziyaretçilerden tam not

Lavanta bahçelerini gezen ziyaretçilerden Erkan Ak, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte bölgeyi gezdiklerini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir ortam hazırlanmış. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim." dedi.

Adana'dan gelen Fahrettin Yılmaz ise arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini belirterek, "Çok güzel ve huzurlu bir ortam var. İnsanların keyifle vakit geçirebileceği bir yer olmuş." ifadelerini kullandı.