Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babasıolan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bu sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, eski Katar Emiri'nin uzun süredir tedavi gördüğü belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Katar'da önemli bir siyasi döneme damga vuran Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatının ardından ülkede taziye mesajları paylaşılması bekleniyor.