Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısı öncesinde dış politikaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Wadephul, Avrupa'nın küresel alanda daha etkin bir aktör haline gelmesi için Fransa ile ortak girişimler başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika alanında yaşadığı yetki karmaşasının giderilmesi gerektiğini belirten Wadephul, iki ülkenin özellikle Orta Doğu'da daha koordineli hareket etmeyi amaçladığını ifade etti.

"Lübnan için Fransa ile ortak politika oluşturmak istiyoruz"

Lübnan'daki gelişmelere dikkat çeken Wadephul, "Orta Doğu'da barış şansını artırmak için Lübnan'a yönelik Fransa ile ortak politika oluşturmak istiyoruz" dedi. Almanya ve Fransa'nın bölgedeki diplomatik çabalarını güçlendirmeyi hedeflediğini kaydeden Wadephul, Avrupa'nın krizlerin çözümünde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna ve İran için müzakere çağrısı

Johann Wadephul, açıklamalarında Ukrayna ve İran'daki gelişmelere de değindi. Her iki krizin çözümü için yoğun diplomatik girişimlerin gerekli olduğunu belirten Wadephul, askeri yöntemlerin kalıcı çözüm getirmeyeceğini ifade etti.

"Bu iki çatışmanın hiçbiri savaş alanında değil, müzakere masasında çözülecektir. Ne kadar erken olursa insanlar için o kadar iyi olur" diyen Wadephul, uluslararası toplumun diplomasiye ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

17 Temmuz'da yapılacak Almanya-Fransa Bakanlar Konseyi toplantısında, iki ülkenin Avrupa Birliği'nin dış politika kapasitesini güçlendirecek yeni adımlar ve ortak diplomatik girişimler üzerinde de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.