CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından belediye binası önünde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Emir, operasyonun hukuki dayanağı olmadığını öne sürerek, Ankara halkının iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

Operasyonun "hukuksuz" olduğunu savunan Emir, "Çankaya Belediyesi'ne yapılan bu hukuksuz operasyonu kabul etmeyeceğimizi söylemek için buradayız. Ankara halkının iradesini adliyedeki bir avuç çalışana teslim etmeyeceğiz. Demokrasiye, sandığa ve adalete sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın siyasi nitelik taşıdığını ileri süren Emir, dosyaların gizli tanık beyanları ve iftiralar üzerine oluşturulduğunu iddia ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına kirli bir siyasi operasyon çekiliyor. Biz bu operasyona karşı bugüne kadar nasıl dimdik durduysak, asla eğilmeyeceğiz, bir adım geri atmayacağız. Bu siyasi kumpasları ilk sandıkta milletin iradesiyle sona erdireceğiz" dedi.

Emir ayrıca, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e güvendiklerini belirterek, başkanın ve belediye çalışanlarının veremeyecekleri hiçbir hesap olmadığını savundu.