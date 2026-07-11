Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Kızılcahamam ile Ankara arasında hizmet veren 527-1 ve 527-2 numaralı otobüs hatlarının sefer planlamasında değişikliğe gitti.

EGO'dan yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda hatların saatli tarife planlamasının yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeni sefer saatlerinin 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.

İki Hatta Sefer Saatleri Güncellendi

Yapılan düzenleme kapsamında 527-1 Kızılcahamam–Ankara ile 527-2 Ankara–Kızılcahamam hatlarının hareket saatleri yeniden planlandı. EGO, güncellenen sefer bilgilerinin yayımlanan tarife tablosunda ayrıntılı olarak yer aldığını belirtti.

Vatandaş Talepleri Dikkate Alındı

EGO Genel Müdürlüğü, değişikliğin vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hayata geçirildiğini vurgulayarak, ilçe sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için 13 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni hareket saatlerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer saatlerine EGO'nun resmi iletişim kanalları üzerinden ulaşabileceklerini belirterek, yeni düzenlemenin Kızılcahamam ile Ankara arasındaki toplu ulaşım hizmetini daha verimli hale getirmesinin hedeflendiğini ifade etti.