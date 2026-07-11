Antalya, 3-10 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'ne hazırlanıyor. Dünyanın dört bir yanından uzay bilimcileri, kurum temsilcileri ve 25'i aşkın astronotu ağırlayacak organizasyon kapsamında çocuklar için de özel bir etkinlik düzenlenecek.

5 Ekim'de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu" etkinliğinde çocuklar, uzaya gitmiş ya da uzay programlarında görev almış astronotlarla tanışma, sohbet etme ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak. Geceye İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı da katılacak.

Çocuklar yarışmayla seçilecek

Etkinliğe katılacak çocuklar, düzenlenecek resim ve makale yarışmasıyla belirlenecek. Organizasyonun amacı, çocukların bilim, teknoloji ve uzay alanlarına olan ilgisini artırmak, onları geleceğin bilim insanları olmaya teşvik etmek.

Astronotlar etkinlik boyunca uzay görevlerine ilişkin deneyimlerini paylaşacak, çocukların sorularını yanıtlayacak ve keşif yolculuklarına dair ilham verici hikâyelerini anlatacak.

10 bin ton kumla uzay yolculuğu anlatılıyor

Antalya Kum Heykel Müzesi Direktörü Cem Karaca, bu yıl 20'ncisi düzenlenen festivalde yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda 10 bin ton nehir kumu kullanılarak 200'e yakın kum heykelin sergilendiğini söyledi.

"Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu" temasıyla hazırlanan sergide El Fergani'den Galileo'ya, Yuri Gagarin'den Neil Armstrong'a kadar uzay tarihine damga vuran isimlerin yanı sıra roketler, uzay kapsülleri ve bilim kurgu filmlerinden karakterler de kum heykellerle ziyaretçilere sunuluyor.

Uluslararası tanıtıma katkı sağlayacak

Karaca, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'ya gelecek astronotların çocuklarla gerçekleştireceği buluşmanın hem gençlere ilham vereceğini hem de Antalya ile Türkiye'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirterek, etkinliğin dünya çapında ses getirmesini beklediklerini ifade etti.