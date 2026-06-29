Antalya'nın Serik ilçesine bağlı dünyanın önemli turizm merkezlerinden Belek'te, 1994 yılından bu yana yürütülen deniz kaplumbağalarını koruma projesinde 32 yıl geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği'nce yürütülen proje kapsamında 32 yıllık süreçte 44 bin 839 yuvadan 1 milyon 513 bin 316 yavru denize ulaştırıldı. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz havzası ve Türkiye'nin en büyük yuvalama kumsalı olan Belek'te, haziran ayında sıcaklıkların artması ile yuva sayıları da yükselişe geçti.

65 KİLOMETRELİK SAHİL

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, EKAD olarak Antalya'nın Muratpaşa ve Aksu ilçelerine bağlı Lara-Kundu sahillerinden başlayıp, Serik ilçesinde Kadriye, Belek, Boğazkent sahilleri ile Manavgat'a bağlı Denizkent ve Kızılot kumsallarında toplam 65 kilometrelik bir alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

MAYIS SOĞUK GEÇTİ

Belek ve Kızılot'ta 2 ayrı kamp alanı oluşturduklarını aktaran Dr. Canbolat, 'Belek'te ilk yuvamız 12 Mayıs'ta oldu. Bu sezon biraz soğuk geçti. 3- 4 gündür havalar ısınmaya başladı. Geçen yıllarda mayıs ayında biz 600- 650 civarında yuva kaydı alırdık. Bu yıl 100- 150 civarında oldu ama haziranda sıcaklıklar artınca, özellikle bu dönemlerde yuvalamalar da yoğunlaştı. Şu anda 1200 civarında yuvamız var. Muhtemelen sezon sonuna, yuvalama sezonunun sonuna doğru, temmuz ayının sonunda 2 bin 500'ün üzerinde, yine 3 binlere yaklaşacağız gibi bir durum var. Yine sezon yoğun geçiyor' dedi. Belek dışındaki diğer alanlarda da havanın ısınmasıyla yuva sayılarında ciddi artışlar olduğunu anlatan Dr. Canbolat, çalışma yaptıkları 65 kilometrelik sahilin tümünde yuva sayısının 2 bin 400'e ulaştığını açıkladı.

HER SABAH KALKIP, İZ SÜRÜYORLAR

Her sabah 04.00-04.30 gibi uyanıp sahile gittiklerini belirten gönüllülerden Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu Ecem Koloğlu, arazide deniz kaplumbağalarının izini takip ettiklerini ve izlere göre yuvaların yerini saptadıklarını söyledi. Yuvayı bulduktan sonra açıp içine numaralandırdıkları bir pinpon topunu atıp, uygun şekilde yuvayı yeniden kapattıklarını dile getiren Koloğlu, sahildeki sazlıklarla da üzerine yuva numarası yazılı çubukların dikildiği ve GPS konumu da alınarak yuva kaydının yapıldığını anlattı. (DHA)