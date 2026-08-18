Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, 'Yarısı Bizden' kentsel dönüşüm kampanyasının 81 ile yaygınlaştırılmasının, Türkiye'nin afetlere dirençli hale getirilmesi sürecinde kritik bir adım olduğunu belirtti. İstanbul'da başarıyla uygulanan modelin ülke geneline taşınmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Akçam, deprem riski taşıyan illerdeki yapı stokunu yenilemenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Finansal Yük Hafifleyecek, Toplumsal Mutabakat Güçlenecek

Atılan adımın hem güvenli konut arzını artıracağını hem de vatandaşın maddi yükünü azaltacağını ifade eden Akçam, kampanya kapsamındaki destek detaylarına dikkat çekti:

Toplam Destek Tutarı: Hak sahiplerine toplam 1 milyon 875 bin TL kaynak aktarılacak.

Destek Paketi İçeriği: 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanacak.

Kiracılara Taşınma Desteği: 125 bin TL'lik taşınma yardımının hem kat maliklerine hem de kiracılara sunulması toplumsal mutabakatı pekiştirecek.

Yıllık Dönüşüm Hedefi: Yılda 150 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedeflenirken, bu hamle gayrimenkul ve inşaat sektörüne de büyük dinamizm kazandıracak. Z Kuşağı Finansal Okuryazarlıkta Son Sırada! İçeriği Görüntüle

Emlak danışmanlarının süreç boyunca vatandaş ile devlet arasında bilgilendirme ve teknik köprü vazifesi görmeye devam edeceğini belirten Hakan Akçam, tüm paydaşlara bu tarihi dönüşüm hamlesini yakından takip etme çağrısında bulundu.