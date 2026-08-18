İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin savunma yapmasını engellemeye devam ettiğini öne sürdü. Hakkında “susma hakkını kullandı” şeklinde karar alındığını belirten İmamoğlu, bu kararın gerçeği yansıtmadığını savundu.

İmamoğlu, “Uygun gördüğüm zamanda, makul bir sürede savunmayı alacağız” ifadesine de tepki göstererek, bunun yargı adına “utanç verici ve kibirli bir tutum” olduğunu ifade etti.

Duruşmaların kamuoyuna açık şekilde naklen yayınlanması yönündeki öneriye de değinen İmamoğlu, bu öneriye destek verenlerin iddianamenin ardından sessiz kaldığını ileri sürdü.

İmamoğlu açıklamasında, soruşturma ve yargılama sürecini “saray zihniyetinin yargı kolları ve aparatları ile kurguladığı bir oyun” olarak nitelendirerek, söz konusu sürecin milletin vicdanında çöktüğünü savundu.

İmamoğlu ayrıca, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ile “savunma hakkı ve adil yargılanma hakkını ihlal” suçlarının işlendiğini öne sürerek, bu eylemlerden sorumlu olduğunu belirttiği kişilerin adil yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Açıklamasının sonunda İmamoğlu, “Yüzyılın hukuksuzluğuna karşı mücadelemiz; Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir” ifadelerini kullandı.