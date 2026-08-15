Olay, sabah saatlerinde Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında yaşandı. Çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S.A.'nın kontrolündeki Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural'a çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yaşar Vural'ın çöp kamyonunun arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Vural'ın cenazesi yapılan inceleme sonrasında Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çöp kamyonunun sürücüsü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),