Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehirler arasındaki uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

İklim değişikliği, dijital dönüşüm, göç, afetlere hazırlık ve enerji verimliliği gibi başlıkların şehirlerin ortak sorunları haline geldiğini belirten Yaşar, bu sorunların çözümünde şehirler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin önemli olduğunu ifade etti.

Yaşar, kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca protokol düzeyinde kalmaması gerektiğini belirterek, bu ilişkilerin bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve başarılı uygulamaların karşılıklı aktarılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Ankara’nın uluslararası iş birliklerine vurgu

Ankara’nın Saraybosna, Zagreb ve Ljubljana ile geliştirdiği dostluk ilişkilerine de değinen Yaşar, bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha somut projelere dönüşeceğine inandığını belirtti.

Yaşar, özellikle akıllı şehir teknolojileri, sürdürülebilir ulaşım, çevre yönetimi, kültür, turizm ve gençlik projelerialanlarında iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Şehirlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabileceğini ifade eden Yaşar, paylaşımında, “Birbirimizin tecrübelerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Çünkü şehirler arasında kurulan dostluk, ülkeler arasında kurulan dostluğun da en sağlam temelidir” ifadelerine yer verdi.

Yaşar’ın açıklaması, yerel yönetimler arasındaki uluslararası ilişkilerin yalnızca diplomatik ve sembolik boyutta değil, kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlara yönelik ortak projeler üzerinden geliştirilmesi gerektiği mesajını taşıdı.