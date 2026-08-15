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Konserin ardından yazar Dr. Selim Erdoğan, “105 Sene Önce Tam Şu Anda” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Erdoğan söyleşide, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı dönemi ve Millî Mücadele açısından taşıdığı önemi ele alacak.

Millî Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yılı dolayısıyla Ankara’da anma programı düzenlenecek.

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