Millî Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105’inci yılı dolayısıyla Ankara’da anma programı düzenlenecek.
22 Ağustos’ta Kızılay Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak.
Program kapsamında Kent Orkestrası, Şef Zafer Gökçer yönetiminde “Cumhuriyet Marşları” konseriyle sahne alacak.
Konserin ardından yazar Dr. Selim Erdoğan, “105 Sene Önce Tam Şu Anda” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek. Erdoğan söyleşide, Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı dönemi ve Millî Mücadele açısından taşıdığı önemi ele alacak.
Anma programında, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolünün tarihsel boyutlarıyla aktarılması hedefleniyor.
Yer: Zafer Meydanı, Kızılay
Tarih: 22 Ağustos 2026
Başlangıç: 19.00