Olay, saat 06.30 sıralarında Çat beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kamil G. (58), İlhami G. (24), İsa G. (19) ve İ.G. (15), işe gitmek üzere araçlarıyla evlerinden ayrıldıkları sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen Veysel T. (46) tarafından durduruldu.

İddiaya göre Veysel T., yanında bulunan tabancayla araçtakilere ateş açtı. Saldırıda Kamil G. sağ kolundan, İsa G. karın bölgesinden, İ.G. ise sol diz altından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsa G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Veysel T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.