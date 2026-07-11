Bursa'nın İznik ilçesinde 2020 yılında inşaat temel kazısı sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait hamam kalıntıları, aradan geçen yıllara rağmen koruma altına alınmayınca adeta çöplüğe dönüştü.

İlçenin Atatürk Caddesi'nde, Bizans İmparatoru II. Theodoros Laskaris tarafından 1255-1256 yıllarında yaptırılan Aziz Tryphonos Kilisesi'nin yaklaşık 50 metre yakınında bulunan alandaki tarihi kalıntılar, inşaat çalışmaları sırasında fark edildi.

İnşaat sahiplerinin durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Arkeologlar ve sanat tarihçilerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki kalıntıların Roma dönemine ait bir hamama ait olduğu belirlendi.

Tarihi alan çöplerle doldu

İncelemelerde hamam kalıntılarının yanı sıra çeşitli renklerde seramik parçalarına da rastlandı. Ancak geçen süre içerisinde alanda herhangi bir çevre düzenlemesi yapılmadığı için tarihi alanın çöplerle kaplandığı görüldü.

Bölgeye atılan yiyecek artıkları ve çeşitli atıklar, tarihi kalıntıların zarar görme riskini artırırken, çevre sakinleri yetkililere çağrıda bulundu.

"Bir gün içinde temizlenip ziyarete açılabilir"

Bölgenin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu belirten çevre sakini Ümit Ulutaş, alanın korunarak turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Ulutaş, "Bu ilçe tarihi açıdan zengin bir ilçe. Burası 2020 yılında bir inşaat kazısında ortaya çıkan bir yer ve şu anda atıl durumda. Çöplük olarak kullanılıyor. Bir gün içinde burayı tertemiz yapıp halka açabilirler. Buranın temizlenmesi ve ziyarete açılması lazım" dedi.

İznik'in tarihi mirasının korunması gerektiğini belirten vatandaşlar, Roma dönemine ait hamam kalıntılarının gerekli çalışmalar yapılarak turizme kazandırılmasını bekliyor.