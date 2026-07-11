Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gözaltı, adreslerinde arama ve el koyma işlemlerine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 36 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.