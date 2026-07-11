Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sucuk ve et işleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sucuk ve et işleme tesisinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangını fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ​İtfaiye ekiplerinin 5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, tesisteki soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.