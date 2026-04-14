Afyonkarahisar ve Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde “savaşçı” ve “üst düzey yönetici” konumunda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar ile Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5’i tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.