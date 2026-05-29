İstanbul’u fethetmeyi hedefleyen Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed), tahta çıktıktan sonra şehrin çevresindeki stratejik noktaları kontrol altına aldı. Boğaz’dan gelebilecek yardımları engellemek amacıyla Rumeli Hisarı inşa edildi. Osmanlı ordusu ayrıca çevredeki kaleleri ele geçirerek Bizans’ın dış bağlantılarını zayıflattı.

Kuşatma öncesinde Mora üzerine düzenlenen seferlerle Bizans’a destek verebilecek güçlerin önü kesildi. Böylece Konstantinopolis, Osmanlı kuvvetleri tarafından büyük ölçüde çevrelenmiş oldu.

Dev toplar surları hedef aldı

6 Nisan 1453’te başlayan kuşatmada Osmanlı ordusu, dönemin en büyük toplarını kullandı. Günler boyunca aralıksız süren top atışları Bizans surlarında ciddi hasara yol açtı.

Kara saldırılarının yanı sıra denizden de baskı kuran Osmanlı donanması, Haliç çevresindeki savunmayı zorladı. Osmanlı lağımcıları surların altına tüneller kazarken Bizans askerleri de karşı tüneller açarak bu girişimleri durdurmaya çalıştı. Yeraltında çıkan çatışmalar ve yangınlar her iki tarafın da ağır kayıplar vermesine neden oldu.

Son saldırı sabaha karşı başladı

29 Mayıs sabahı gün doğmadan önce Osmanlı ordusunda son hazırlıklar tamamlandı. Askerler namaz kıldıktan sonra mehter takımının çaldığı marşlarla birlikte genel hücum emri verildi.

Şehrin surlarına yönelen Osmanlı birlikleri kısa sürede savunma hatlarını aşmayı başardı. Yoğun çatışmaların ardından Konstantinopolis’in önemli noktaları Osmanlı kontrolüne geçti. Bazı burçlarda direniş devam etse de şehir öğle saatlerine doğru tamamen düştü.

Fatih şehre görkemli bir giriş yaptı

Fetih sonrası II. Mehmed, komutanları ve devlet adamlarıyla birlikte şehre giriş yaptı. Padişahın ilk duraklarından biri Ayasofya oldu.

Tarihi kaynaklara göre II. Mehmed, Ayasofya önünde secde ederek toprağı öptü. Kiliseye sığınan halka zarar verilmeyeceğini bildiren padişah, şehrin Osmanlı yönetimine geçtiğini ilan etti.

Fetih dünya tarihinin akışını değiştirdi

İstanbul’un fethi, yalnızca Osmanlı Devleti için değil dünya tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası oldu. Bin yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Bizans İmparatorluğu sona erdi.

Birçok tarihçi, 1453 yılındaki bu olayı Orta Çağ’ın sonu ve Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul ediyor. Fetihle birlikte Osmanlı Devleti siyasi, askeri ve ekonomik açıdan büyük bir güç hâline geldi.