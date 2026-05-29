Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Fethi’nin yalnızca bir şehir kazanımı değil, aynı zamanda köklü bir medeniyetin yükselişi olduğunu ifade etti.

Paylaşımında fetihin “ilim, adalet ve hoşgörüyle yükselen bir anlayışın zaferi” olduğuna dikkat çekti.

Fatih Sultan Mehmet ve Şehitlere Vefa

Erdoğan mesajında, fetih sürecinin mimarı Fatih Sultan Mehmet’i, kahraman orduyu ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

“Fetih Ruhu Nesiller Boyu Yaşamalı”

Emine Erdoğan, İstanbul’un fethinin taşıdığı tarihi ve manevi değerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, fetih ruhunun bugün de birlik ve güçlü medeniyet bilinciyle yaşatılması gerektiğini vurguladı.