CHP’de gözler Ankara’daki bayramlaşma programlarına çevrilirken, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ndan, Özgür Özel’e destek mesajı geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya gelmesi beklenirken, CHP Genel Merkezi’nde ise mutlak butlan tartışmaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun program yapacağı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’e destek verdi. İmamoğlu paylaşımında, “Bayramlaşıyoruz… Yanınızdayım… Bedenen olmasam da bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca mesajında, “Kirli koltuk kapma-paylaşma ittifakına karşı yanınızdayım. Orada olmak milletimizin yanında olmaktır. Cumhuriyet, demokrasi ve adalet için yüksek enerjiyle mücadeleye devam edelim. Bu mücadele partiler üstüdür, milletçe geleceğimiz içindir” dedi.