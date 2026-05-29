Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.