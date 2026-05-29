Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı süresince saha çalışmalarına ara vermedi. Belediye ekipleri, Karaağaç, Cengizhan ve Kartaltepe mahallelerinde çöp konteynerlerine yönelik ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında konteynerler tek tek ilaçlanırken, çevre temizliği çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Belediye yetkilileri, vatandaşların bayramı daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için ekiplerin bayram boyunca sahada görev başında olmaya devam edeceğini belirtti.