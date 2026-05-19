Ankara’nın Mamak ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen törende, gençlerle birlikte 19 Mayıs’ın taşıdığı bağımsızlık ruhu ve milli mücadele azmi vurgulandı.

Etkinlikte, Cumhuriyet’in emanetçisi gençlerin katılımıyla Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin anlamı bir kez daha hatırlatıldı. Belediye yetkilileri, tüm kahramanları saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.