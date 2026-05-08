Cumhuriyet Gazetesi’nin 102’nci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, basın emekçileriyle bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye basınındaki önemine dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin hafızası, halkın sesi olan Cumhuriyet Gazetesi’nin 102. yıl kutlamasında kıymetli basın emekçileriyle bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 102 yıldır halkın haber alma hakkını savunduğunu belirten Şahin, gazetenin basın özgürlüğünün en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Açıklamasında gazetecilerin emeğine de değinen Şahin, “Bu köklü çınarın nice yıllar boyunca aynı kararlılıkla yoluna devam etmesini diliyor, emeği geçen tüm gazetecilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.