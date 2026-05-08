2026 yılının ilk altı ayı için memur ve emeklilere verilen yüzde 11 zam ile 1000 TL artışın, yılın ilk dört ayında açıklanan enflasyon karşısında eridiği öne sürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 14,64’lük dört aylık enflasyon verisinin ardından maaşlardaki kayıp yeniden gündeme geldi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmada, farklı meslek gruplarındaki memurların enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kaybı hesaplandı. Araştırmada aile yardımı, ek ödemeler, BES ve sendika aidatı gibi kalemlerin hesaba dahil edilmediği belirtildi.

Araştırmaya göre;

9/1 derecedeki bir memurun dört aylık kaybı 8 bin 383 TL,

9/1 derecedeki bir öğretmenin kaybı 8 bin 778 TL,

9/1 derecedeki bir hemşire veya sağlık çalışanının kaybı 9 bin 283 TL,

8/1 derecedeki bir pratisyen doktorun kaybı 11 bin 721 TL,

8/1 derecedeki bir mühendisin kaybı ise 11 bin 724 TL olarak hesaplandı.

BASK tarafından yapılan değerlendirmede, ilk altı ay için verilen maaş artışının enflasyon karşısında yetersiz kaldığı savunularak, bundan sonraki aylarda açıklanacak enflasyon oranlarının da memur ve emeklilerin alım gücünü daha da düşüreceği ifade edildi.