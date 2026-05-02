Ankara’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir belediye çalışanının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Aslan Bülbül, gece mesaisi sırasında çöp aracına başka bir aracın arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde görev başında bulunan Bülbül’ün bulunduğu çöp kamyonuna hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandığı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NDEN TAZİYE MESAJI!

Çankaya Belediyesi de yaşanan olayın ardından bir taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan çalışma arkadaşımız Aslan Bülbül’ü, görevi esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan feci kaza, belediye çalışanları başta olmak üzere ilçe genelinde büyük üzüntüye neden oldu.