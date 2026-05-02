Antalya’nın Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokak’ta yaşanan olayda, iş yerini kapatıp evine gitmek üzere hazırlanan Hıdır Ersan, cebindeki 700 euroyu farkında olmadan düşürdü. Telefonunu çıkardığı sırada paranın yere düştüğü tahmin edildi.

Dünya Golf Yıldızları Antalya’da Buluşuyor
Dünya Golf Yıldızları Antalya’da Buluşuyor
İçeriği Görüntüle

Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı

Parayı kısa süre sonra kaybettiğini anlayan Ersan, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, yere düşen banknotların yoldan geçen bir kadın tarafından fark edilerek alındığı görüldü.

Duyarlı davranış zabıtaya teslimle sonuçlandı

Olayın devamında parayı alan kadının, bulduğu 700 euroyu zabıta ekiplerine teslim ettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Ersan’a bilgi verildi.

Mutlu sonla bitti

Zabıta ekiplerinden parasının teslim alındığını öğrenen Hıdır Ersan, büyük bir sevinç yaşadı. Duyarlı vatandaşın davranışı sayesinde para sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı.

Kaynak: DHA