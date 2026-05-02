Antalya’nın Alanya ilçesinde Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokak’ta yaşanan olayda, iş yerini kapatıp evine gitmek üzere hazırlanan Hıdır Ersan, cebindeki 700 euroyu farkında olmadan düşürdü. Telefonunu çıkardığı sırada paranın yere düştüğü tahmin edildi.
Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkardı
Parayı kısa süre sonra kaybettiğini anlayan Ersan, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, yere düşen banknotların yoldan geçen bir kadın tarafından fark edilerek alındığı görüldü.
Duyarlı davranış zabıtaya teslimle sonuçlandı
Olayın devamında parayı alan kadının, bulduğu 700 euroyu zabıta ekiplerine teslim ettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Ersan’a bilgi verildi.
Mutlu sonla bitti
Zabıta ekiplerinden parasının teslim alındığını öğrenen Hıdır Ersan, büyük bir sevinç yaşadı. Duyarlı vatandaşın davranışı sayesinde para sahibine eksiksiz şekilde ulaştırıldı.