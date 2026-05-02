Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Tanal paylaşımında, yaşananların yalnızca bugüne ait olmadığını belirterek, “Mesele sadece bugünün meselesi değil; birlikte değiştireceğimiz yarınların meselesi” ifadelerini kullandı. Toplumsal dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

“Mücadelemiz büyüyor”

Tanal, mitingler ve buluşmalarla güçlenen bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, “Her mitingle, her buluşmayla, yan yana durduğumuz her an daha da büyüyor” dedi. Mesajında kararlılık vurgusu öne çıktı.

Karabük’te buluşma çağrısı

Paylaşımda etkinliğin detayları da yer aldı. Buna göre buluşma:

Tarih: 3 Mayıs Pazar

Saat: 14.00

Yer: Albay Karaoğlanoğlu Caddesi

Tanal, “Geri adım yok. Tereddüt yok.” sözleriyle vatandaşları Karabük’teki programa katılmaya davet etti.