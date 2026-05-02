Olay, dün saat 15.00 sıralarında küçük Melike’nin çobanlık yapan babasının peşinden gitmesiyle başladı. Bir süre sonra kaybolduğu fark edilen çocuk için aile kendi imkanlarıyla arama yaptı ancak sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, UMKE ve Batman Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak yağış ve fırtınaya rağmen ekipler gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

6 kilometre uzakta bulundu

Sabah saat 08.00 sıralarında sevindirici haber geldi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu. İlk müdahale olay yerinde yapıldı.

Durumu iyi

Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan küçük çocuk, jandarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Melike’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.